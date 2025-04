Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw beschädigt, Seniorin bestohlen, Einbrüche in Balingen, Nachtrag zum vermeintlichen Diebstahl eines Kastanienbaums

Pkw demoliert (Zeugenaufruf)

Zum wiederholten Mal wurden im Stadtteil Storlach abgestellte Pkw beschädigt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Pkw in der Tannenberger Straße demoliert. Im Zeitraum von 22.30 Uhr bis 5.40 Uhr zerkratzte ein Unbekannter an mehreren Stellen den Lack einer Mercedes E-Klasse. Ebenfalls wurde das Verdeck des Cabrios aufgeschnitten. Neben dem gewaltsamen Herausreisen des Hersteller-Emblems stahl der Täter zudem beide Kennzeichen des Wagens. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter der Telefonnummer 07121/942-3333 nach Hinweisen zu dem oder den Tätern. (gj)

Tübingen (TÜ): Seniorin in Wohnung bestohlen

Einer Seniorin aus Tübingen ist am Mittwoch der Geldbeutel in der Wohnung gestohlen worden. Gegen 13 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter bei der älteren Frau und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Der Unbekannte sagte zu ihr, dass er aufgrund der vorgegebenen Strompreisanpassung die alten Rechnungen einsehen muss. Daraufhin gewährte sie dem Mann Einlass und suchte in den Unterlagen nach den Rechnungen. Diese Gelegenheit nutzte der Täter, entwendete die Geldbörse und verschwand. Von dem Dieb liegt keine konkrete Täterbeschreibung vor. (ms)

Balingen (ZAK): Kastanienbaum in Endingen gefällt

Nachtrag zur Pressemeldung vom 15.04.2025 / 16.25 Uhr

Der Kastanienbaum in der Straße Ränkle ist berechtigt gefällt worden. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, war der infolge eines Sturms in Mitleidenschaft gezogene Baum, der auf einem städtischen Grundstück stand, von Mitarbeitern des Bauhofs gefällt und abtransportiert worden. (rd)

Balingen-Engstlatt (ZAK): In Rathaus und Kindergarten eingebrochen (Zeugenaufruf)

Gleich zwei Einbrüche sind von Dienstag auf Mittwoch in Engstlatt zu verzeichnen. In das Gebäude der Ortschaftsverwaltung Engstlatt in der Straße Im Hof ist zwischen zwölf Uhr und 8.30 Uhr gewaltsam über eine Zugangstüre ins Erdgeschoss des Amtsgebäudes eingebrochen worden. Dort wuchtete der Kriminelle mit brachialer Gewalt eine weitere Tür auf und durchsuchte mehrere Räume nach Stehlenswertem. Der Einbrecher entschied sich zwei Flaschen Mineralwasser zu entwenden, denen ein angerichteter Sachschaden von mindestens 2.000 Euro gegenübersteht.

Die städtische Kinderkrippe in der Caspar-Nagel-Straße ist ebenfalls zum Ziel eines Einbrechers geworden. Im Tatzeitraum Dienstag, 14 Uhr, bis Mittwoch, 6.45 Uhr, brach ein unbekannter Täter gewaltsam eine Eingangstüre auf und durchsuchte im Anschluss verschiedene Räumlichkeiten. In einem Büroraum hebelte der Einbrecher einen Schrank und eine Geldkassette auf. Mit dem darin enthaltenen geringen Bargeldbetrag flüchtete der Täter. Der Sachschaden an der Einrichtung des Kindergartens beträgt rund 500 Euro.

Zwischen den beiden Straftaten dürfte ein Zusammenhang bestehen. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 07433/264-0. (gj)

