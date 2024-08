LPI-GTH: Mehrere Verfahren eingeleitet

Gotha (ots) - Unbekannte machten sich zwischen dem 03.08.2024, gegen 16.00 Uhr und heute Morgen, gegen 08.00 Uhr an insgesamt vier Fensterläden eines sozialen Dienstes am Myconiusplatz zu schaffen. Die Täter verursachten dabei einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt in dem Fall und sucht dringend Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Aktenzeichen 0200698/2024) ...

