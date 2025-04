Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bilanz Kontrollen "Car-Friday", Einbrüche, Verkehrsunfälle, Brände

Reutlingen (ots)

Reutlingen (PP): Verkehrskontrollen anlässlich des "Car-Fridays"

Anlässlich des sogenannten "Car-Fridays" hat das Polizeipräsidium Reutlingen im Laufe des Freitags Verkehrskontrollen durchgeführt. Insbesondere die Tuning- und Poserszene stand dabei im Fokus. Neben Spezialisten der Verkehrspolizei waren weitere Beamte verschiedener Polizeireviere im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen im Einsatz. Es wurden rund 100 Fahrzeuge und 150 Personen kontrolliert. Dabei stellte die Polizei insgesamt 39 Verstöße im Bereich von technischen Veränderungen fest. In acht Fällen waren die Veränderungen so gravierend, dass eine Weiterfahrt untersagt werden musste. In vier Fällen wurden Anzeigen wegen unnötigem Hin- und Herfahren und übermäßiger Lärm- / Abgasbelästigung gefertigt. Des Weiteren wurden fünf weitere verkehrsrechtliche Verstöße mit Tuning-/Poserbezug festgestellt. Im Rahmen der Kontrollen wurden, allerdings überwiegend außerhalb der "Tuning-Szene", weitere Verstöße festgestellt. Ein Fahrzeugführer gelangte wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige und zwei weitere, weil sie ihr Fahrzeug geführt hatten, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes wurden neun Fahrzeugführer beanstandet und drei weitere, weil sie ihr mitfahrendes Kind nicht ordnungsgemäß gesichert hatten. Einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige sieht ein Fahrzeugführer entgegen, da er den Grenzwert zum Führen eines Kraftfahrzeuges im Bereich von Alkohol überschritten hatte. Zudem wurden fünf Beanstandungen hinsichtlich des Unterschreitens der Mindestprofiltiefe an den Fahrzeugreifen durchgeführt.

Grabenstetten (RT): Motorradfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Freitagabend bei einem Unfall auf der Uracher Straße (L211) erlitten. Der 19-Jährige befuhr gegen 19.30 Uhr mit seiner Yamaha die L211 von Grabenstetten herkommend in Fahrtrichtung Bad Urach, als er in einer engen Rechtskurve, mutmaßlich infolge eines Fahrfehlers, alleinbeteiligt stürzte und an der Leitplanke in Unfallendstellung kam. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers wurde die L211 im Bereich der Unfallstelle für circa 30 Minuten gesperrt. An der Yamaha entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Das Kraftrad war in der Folge des Unfalls noch fahrbereit. An der Leitplanke entstand kein Sachschaden.

Reutlingen (RT): Mit Pedelec gestürzt

In der Nacht zum Samstag ist es in der Straße In Laisen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 00.10 Uhr befuhr 49-Jähriger mit seinem Pedelec den Radschutzstreifen. Hierbei überfuhr er den dortigen Bordstein und kam in der Folge zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

Reutlingen-Reicheneck (RT): Traktorbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es zu einem Brand eines Traktors gekommen, welcher sich am frühen Samstagmorgen in Reicheneck ereignete. Kurz nach 01.45 Uhr wurde das Feuer in der Alten Dorfstraße gemeldet. Die Feuerwehr, welche mit 22 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz war, konnte den brennenden Traktor der Marke Deutz-Fahr zeitnah löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Kirchheim unter Teck (ES): Grill in Brand geraten

Am Freitagnachmittag, um 13.40 Uhr, ist es auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Wacholderweg zum Brand eines Grills gekommen. Die Feuerwehr Kirchheim, welche mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Da in die Wohnung Rauch gezogen war, wurde diese belüftet. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand weder Personen-noch Sachschaden.

Rottenburg-Dettingen (TÜ): Traktor aus Scheune heraus entwendet

Zu einem Einbruch in eine Scheune und anschließendem Diebstahl eines Traktors ist es im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag in Rottenburg-Dettingen gekommen. Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde eine Scheune in der Straße Schmiedeck mit einem bislang unbekannten Werkzeug aufgebrochen. Anschließend wurde ein Traktor mit angebautem Mulchgerät, welcher sich in der Scheune befand, entwendet. Das Fahrzeug mit einem Zeitwert von rund 9.500,- Euro konnte am Freitagmittag, um 13.00 Uhr, parkend in Hirrlingen aufgefunden werden. An der Scheune entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100,- Euro. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Grosselfingen (ZAK): Einbruch

Ein derzeit noch unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitag, 9.00 Uhr, in ein Firmengebäude in der Neuen Gewerbestraße eingebrochen. Hierzu verschaffte sich der Täter gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude. Im Innern machte sich der Täter an mehreren Schränken und dem Tresor zu schaffen. Nachdem er Bargeld und Zigaretten an sich genommen hatte, gelang dem Täter unbemerkt die Flucht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Meßstetten (ZAK): Kaminbrand

Zu einem Kaminbrand sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagnachmittag in die Blumenstraße gerufen worden. Gegen 16.45 Uhr wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein offensichtlicher Kaminbrand in einem dortigen Wohnhaus gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits durch die Bewohner gelöscht worden. Verletzt wurde niemand, die beiden Bewohner wurden jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ein Sachschaden war nicht entstanden. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften, die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort.

