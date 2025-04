Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Senioren betrogen, mehrere Verkehrsunfälle mit teils hohem Sachschaden, beim Putzen schwer verletzt, Ladendetektiv verletzt (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Trochelfingen (RT): Gas- und Bremspedal verwechselt

Nicht mehr fahrbereit war ein Pkw nach einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Discountmarktes in der Straße Am Graben in Trochtelfingen. Beim derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtige eine 61-jährige VW-Lenkerin gegen 19.30 Uhr, rückwärts aus einer Parklücke herauszufahren. Augenscheinlich legte sie hierbei jedoch versehentlich den Vorwärtsgang ein und beschleunigte das Fahrzeug. Anschließend fuhr sie mit ihrem VW einen etwa eineinhalb Meter hohen Absatz vom Parkplatz herunter und kollidierte dann mit einer Mauer und einem Hoftor eines gegenüberliegenden Grundstücks. Hierbei wurde der Pkw so erheblich beschädigt, dass er im weiteren Verlauf abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden an der Mauer, dem Tor und dem Pkw wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Metzingen (RT): Kollision zwischen Pedelec und Pkw

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von ca. 4.600 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls zwischen einem Pedelec und einem Pkw, welcher sich am Donnerstagabend in Metzingen ereignet hat. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Pedelec den Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stuttgarter Straße. Hierbei übersah er eine von rechts kommende Mercedes C-Klasse, die von einem 20-Jährigen gelenkt wurde. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, bei welcher der 16-Jährige zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Eine ärztliche Behandlung vor Ort lehnte der 16-Jährige jedoch ab.

Ostfildern-Ruit (ES): Ladendetektiv mit Pfefferspray besprüht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der am frühen Donnerstagabend in Zusammenhang mit einem Ladendiebstahl den 59-jährigen Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in der Hedelfinger Straße verletzt hat. Der Detektiv hatte zuvor den vorbereiteten Diebstahl von Alkoholika in dem Markt beobachtet. Im Ausgangsbereich sprach er einen 15-Jährigen an, den er diesbezüglich verdächtigte. Während der Ladendetektiv gemeinsam mit dem Jugendlichen im Kassenbereich auf weitere mögliche Täter wartete, versuchte der 15-Jährige, in den Außenbereich zu flüchten und wurde von dem 59-Jährigen zu Boden gebracht. Währenddessen fuhr nun eine männliche Person auf einem E-Scooter an die beiden Personen heran und sprühte dem Ladendetektiv Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter auf seinem E-Scooter unerkannt in Richtung der nahegelegenen U-Bahn-Haltestelle. Eine medizinische Versorgung des 59-Jährigen durch den verständigten Rettungsdienst war nicht notwendig. Das Polizeirevier Filderstadt bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0711/7091-3 zu melden.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht

Deutlich alkoholisiert war ein 23-Jähriger, der am Freitagmorgen einen schadensträchtigen Unfall verursacht hat. Der 23-Jährige befuhr gegen 2 Uhr mit seinem VW Golf die L 1202 von Neuhausen kommend in Richtung Ostfildern-Nellingen. Kurz vor der Einmündung zur L1204 in Richtung Suttgart-Plieningen kam der 23-Jährige mutmaßlich aufgrund vorherigen Alkoholkonsums nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Das Fahrzeug wurde nach der Kollision von der Leitplanke abgewiesen und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Polizei starker Alkoholgeruch bei dem Golf-Fahrer wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde zudem einbehalten. Der VW Golf wurde durch den Unfall derart beschädigt, dass er durch einen Abschlepper geborgen werden musste. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Der entstandene Sachschaden an der Leitplanke beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Filderstadt (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Am frühen Donnerstagabend ist es auf der L 1205 bei Filderstadt-Sielmingen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 19 Uhr befuhr eine 34-jährige Lenkerin eines Pkw der Marke Mini die L 1205 von Sielmingen in Richtung Wolfschlugen. Aus unbekannter Ursache geriet die Mini-Fahrerin am Ausgang einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Toyota, der von einem 56-Jährigen gelenkt wurde und seinerseits in Richtung Sielmingen fuhr. Durch ein reaktionsschnelles Ausweichen des Toyota-Lenkers nach rechts konnte eine Frontalkollision verhindert werden. Bevor der Mini seinerseits links von der Straße abkam, stieß er noch seitlich mit einem Audi zusammen, der direkt hinter dem Toyota fuhr und von einer 43-Jährigen gelenkt wurde. Neben der Unfallverursacherin wurden im Pkw Toyota neben dem Fahrer auch eine 53-jährige Mitfahrerin verletzt. Alle drei Verletzten kamen mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik, in welcher glücklicherweise nur leichte Verletzungen diagnostiziert wurden. Sämtliche bei dem Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie jeweils abgeschleppt werden mussten. Die Verkehrspolizei Esslingen, die die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen hat, beziffert den Gesamtschaden auf etwa 40.000 Euro.

Denkendorf (ES): Mittels Schockanruf betrogen

Ein Senior aus Denkendorf ist am frühen Donnerstagnachmittag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Mit der Masche des sogenannten Schockanrufs meldete sich eine Betrügerin bei dem 87-Jährigen und gab unter Tränen an, seine Tochter zu sein und einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Dann wechselte das Gespräch zu einem weiteren Betrüger, welcher sich als Polizeibeamter ausgab und den Unfall bestätigte. Es wurde eine Kaution in sechsstelliger Höhe von dem Senior gefordert, um eine Gefängnisstrafe seiner Tochter abzuwenden. Den Tätern gelang es im weiteren Verlauf, den Senior so unter Druck zu setzten, dass dieser im weiteren Verlauf unter telefonischer Einwirkung des Täters einen Goldbarren aus einem Wertschließfach seiner Bank holte. Über sein Mobiltelefon wurde er direkt im Anschluss zu einer anderen Örtlichkeit dirigiert, wo sich ihm von hinten ein bislang unbekannter Mann näherte und den Goldbarren im Wert von mehreren zehntausend Euro entgegennahm. Die Person wurde durch den Senior im Rahmen der polizeilichen Anzeigenaufnahme als ca. 25 Jahre alt und 175 cm groß beschrieben. Erst als der Senior seinen Sohn später über das Geschehene informierte, flog der Betrug auf und wurde der Polizei gemeldet. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen sie auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe

Neckartenzlingen (ES): Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und nicht unerheblicher Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Donnerstag bei Neckartenzlingen. Am Donnerstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Audi A 4 die K 1236 von Altenriet kommend in Richtung Neckartenzlingen. Im weiteren Verlauf wollte der Mann an der Einmündung zur B 297 auf diese abbiegen, missachtete dabei allerdings die Vorfahrt eines in Richtung Mittelstadt fahrenden VW Crafter und stieß mit diesem zusammen. Der 71-Jährige sowie der 63-jährige VW-Lenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wobei der Audi-Fahrer durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werde musste. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Tübingen (TÜ): Telefonbetrüger am Werk

Ein Senior aus Tübingen ist im Laufe des Donnertags von einem Telefonbetrüger um mehrere zehntausend Euro gebracht worden. Gegen 19.30 Uhr meldete sich bei dem 75-Jährigen ein angeblicher Polizeibeamter vom Raubdezernat. Dem älteren Herrn wurde vorgegaukelt, dass bei der Festnahme eines Straftäters eine Liste mit dem Namen von ihm aufgefunden wurde. In diesem Zusammenhang erkundigte sich der Betrüger über Wertgegenstände im Besitz des ahnungslosen Geschädigten. Schlussendlich überwies der 75-jährige Senior einen Betrag von mehreren zehntausend Euro auf ein Konto. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

Rottenburg (TÜ): Beim Putzen des Motorrads schwer verletzt.

Eine schwere Handverletzung hat sich ein 54-Jähriger am Donnerstagnachmittag beim Putzen seines Motorrads in der Lindenstraße zugezogen. Grund hierfür war ein Putztuch, welches sich zwischen der Motorradkette und dem Zahnrad des Kraftrads verfangen hatte. Beim Versuch das Tuch aus der Kette zu entfernen, wurde die linke Hand des 54 Jahre alten Mannes in die Kette gezogen, woraufhin er sich am Daumen schwerste Verletzungen zuzog. Er musste im Anschluss nach einer medizinischen Erstversorgung durch den verständigten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht werden. Ein Fremdverschulden kann beim derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen ausgeschlossen werden. Stattdessen wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen.

