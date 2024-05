POL-BO: Einbruchs-Ermittlungen: Wem wurden eine Xbox und eine Playstation gestohlen?

Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt am Samstag, 4. Mai, gegen 3.30 Uhr in der Bochumer Innenstadt sucht die Polizei Zeugen. Ein 21-jähriger Bochumer lief über die Kortumstraße, als er in Höhe der Hausnummer 39 von einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe junger Männer angesprochen wurde. Plötzlich hätten mehrere Personen auf ihn eingeschlagen und - als er am Boden lag - auf ihn eingetreten. Dann hätten sie ihm sein ...

mehr