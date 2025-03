Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Vom Auto eingeklemmt

Am Montag verstarb eine 70-Jährige an der Unfallstelle in Eislingen.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr fuhr die 70-Jährige mit ihrem Mercedes die Einfahrt zu einer Tiefgarage in der Beundstraße hinunter. Die Frau hielt dort an und stieg aus. Das Tor öffnete sie mit einem Schlüssel. Aus bislang ungeklärter Ursache rollte der Mercedes die Einfahrt hinunter. Die Frau bemerkte das wohl und versuchte in ihr Auto zu gelangen und es abzubremsen. Dabei wurde sie von dem Auto eingeklemmt. Für sie kam jede Hilfe zu spät und sie verstarb an der Unfallstelle. Einsatz- und Rettungskräfte waren mit zahlreichen Kräften vor Ort. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

