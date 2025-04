Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verletzter Fußgänger gefunden; Exhibitionist aufgetreten

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): In Bar eingebrochen

In der Nacht zum Mittwoch ist in eine Bar in der Pliensaustraße eingebrochen worden. Über ein wohl nicht geschlossenes Fenster verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zum Inneren, brach die Spielautomaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (rd)

Nürtingen (ES): Verletzter Fußgänger gefunden (Zeugenaufruf)

Am Dienstagabend ist ein verletzter Fußgänger in einem Abhang zwischen der Oberboihinger Straße und einer Schule im Bereich des Busbahnhofs aufgefunden worden. Zeugen hatten den über 80 Jahre alten Mann im dortigen Gebüsch gegen 20.15 Uhr entdeckt und den Notruf gewählt. Der in einem Zaun eingeklemmte Senior wurde von der Feuerwehr befreit und nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Derzeit ist noch unklar, wie der offenbar leicht demente Mann in die Lage geraten war. Zeugen, die den Senior, der mit einem Gehstock unterwegs war, zwischen 18 Uhr und 20.15 Uhr insbesondere im Bereich der Bahnhof- und der Oberboihinger Straße gesehen haben und der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (rd)

Nürtingen (ES): In Lagerraum eingebrochen

In einen Lagerraum einer Schule in der Straße Am Lerchenberg ist eingebrochen worden. Zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 14.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu dem Raum. Darin befindliche Spielgeräte wurden im Anschluss auf das Dach einer angrenzenden Garage geworfen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Der Polizeiposten Roßdorf ermittelt. (rd)

Ammerbuch (TÜ): Exhibitionist aufgetreten

Eines mutmaßlichen Exhibitionisten sind Beamte des Polizeipostens Ammerbuch am Mittwochvormittag habhaft geworden. Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, sich gegen 9.15 Uhr im Bereich einer Bankfiliale in der Schwedenstraße aufgehalten und selbst befriedigt zu haben. Zeugen hatten den Mann dort bemerkt und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (rd)

