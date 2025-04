Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Sachbeschädigungen durch Randalierer; Fahrzeugbrand; Exhibitionist; Mülleimerbrand

In Fahrertür eingeklemmt

Glück im Unglück hatte ein Lkw-Fahrer am späten Mittwochnachmittag, als er in die Tür seines Fahrzeugs eingeklemmt wurde. Der 46-Jährige befand sich gegen 17.50 Uhr mit einem Laster auf dem Parkplatz eines Discounters in der Reutlinger Föhrstraße. Beim Rangieren wollte er zurücksetzen und begab sich mit offener Tür aus der Fahrerkabine. Aus Versehen hatte der Fahrer jedoch den Vorwärtsgang eingelegt, so dass sein Fahrzeug sich nach vorne in Bewegung setzte, die offene Tür gegen einen daneben stehenden Lkw prallte und den Mann einklemmte. Er wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ersten Erkenntnissen nach hatte der 46-Jährige glücklicherweise keine größeren Blessuren davongetragen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

Reutlingen (RT): Unfall im Kreuzungsbereich

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 60 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag an der Kreuzung Hermann-Hesse-Straße / An der Kreuzeiche erlitten. Die Radlerin war kurz nach elf Uhr auf dem linken, parallel zur Hermann-Hesse-Straße verlaufenden Radweg von der Alteburgstraße in Richtung der Straße An der Kreuzeiche unterwegs und wollte die dortige Kreuzung in Richtung Stadion queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Citroen einer 86-Jährigen, die vom Stadion herkommend nach links auf die Hermann-Hesse-Straße abgebogen war. Die Radlerin stürzte daraufhin zu Boden. Nach einer Erstversorgung durch Passanten wurde die nach ersten Erkenntnissen leichtverletzte 60-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. (rd)

Eningen (RT): Versuchter Einbruch (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend versucht, in die Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Robert-Koch-Straße einzubrechen. Gegen 21.15 Uhr wählte eine Hausbewohnerin den Notruf, nachdem sie auffällige Geräusche bemerkt hatte. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren daraufhin zur Wohnanschrift und leiteten eine Fahndung ein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Täter sich zunächst an einer Tür zu schaffen gemacht hatte, die dem Einbruchsversuch jedoch standhielt. Anschließend schlug er ein Fenster ein, an dem er sich offenbar verletzte. Daraufhin ergriff er unerkannt die Flucht. Die eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die am Mittwochabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge insbesondere im Bereich der Robert-Koch-Straße bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (rd)

Metzingen (RT): Auf ehemaligem Schlachthofgelände randaliert (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben in den vergangenen zwei Wochen auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs in der Sannentalstraße ihr Unwesen getrieben. Zwischen 07.04.2025 und 23.04.2025 verschafften sie sich Zugang zu dem umzäunten Gelände. Dort beschädigten sie die Fensterscheiben von drei abgestellten Fahrzeugen und durchsuchten sie. Zudem brachen die Unbekannten ein auf dem Gelände befindliches Gebäude auf und gelangten über dieses in die Nachbargebäude. Auf dem gesamten Gelände wurden mehrere Fensterscheiben eingeschlagen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen bemerkt oder im Bereich des Geländes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. (rd)

Metzingen (RT): Radfahrerin übersehen

Verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Bohlstraße / Nürtinger Straße ereignet hat. Ein 76-Jähriger war gegen 6.35 Uhr mit seinem Opel Meriva auf der Bohlstraße unterwegs. Als er an der Einmündung langsam in die Nürtinger Straße einfuhr, übersah er eine aus Richtung Eisenbahnstraße kommende und vorfahrtsberechtigte, 31 Jahre alte Radfahrerin. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte die Radlerin, die einen Helm getragen hatte, auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzte Radlerin zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Baltmannsweiler (ES): Nicht mehr fahrtüchtig

Einen absolut fahruntüchtigen Pkw-Lenker musste die Polizei am Mittwochabend aus dem Verkehr ziehen. Der 37-Jährige war mit einem grauen Fiat von der Autobahn A8 herkommend über die B313 und B10 in Richtung Baltmannsweiler unterwegs. Hierbei fiel er einer aufmerksamen Zeugin aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Der Fiat-Lenker fuhr mehrmals in Schlangenlinien, so dass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. In der Hauptstraße in Hohengehren konnte das Fahrzeug gegen 21.15 Uhr gestoppt werden. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass er unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von über einer Promille. Weiterhin fiel ein Drogenvortest positiv aus. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und war mit einem nicht versicherten Pkw unterwegs. Gegen den 37-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (ms)

Esslingen (ES): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmittag nach Berkheim in die Straße Am Kirchberg ausgerückt. Ein Zeuge wählte gegen 12.25 Uhr den Notruf, nachdem er den kurz zuvor in einer dortigen Firmenzufahrt und nun in Brand stehenden Ford Transit bemerkt hatte. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein technischer Defekt zum Ausbruch des Brandes geführt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (rd)

Tübingen (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Stauffenbergstraße ist vermutlich zwischen Dienstagabend und Mittwoch, 23.25 Uhr, eingebrochen worden. Im Tatzeitraum beschädigte ein Unbekannter ein Fenster und gelangte so ins Innere des Hauses. Dort suchte er nach Stehlenswertem. Mit etwas Bargeld und Schmuck ergriff er anschließend unerkannt die Flucht. Das Polizeirevier Tübingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten

Ein Mann hat sich am späten Mittwochnachmittag im Alten Botanischen Garten in Tübingen selbst befriedigt. Zeugen meldeten kurz nach 17.30 Uhr, dass eine Person auf einer Bank in der Nähe einer Unterführung masturbieren würde. Der polizeibekannte 44-Jährige konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Exhibitionismus eingeleitet. (ms)

Geislingen (ZAK): Mülleimerbrand im Schlosshof

Zu einem Mülleimerbrand im Hof des Wasserschlosses in Geislingen sind am Mittwochmittag Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Gegen 12.40 Uhr war aus bislang ungeklärter Ursache eine Restmülltonne im Schlosshof in Brand geraten, worauf eine aufmerksame Zeugin die Feuerwehr verständigte. Der Feuerwehr gelang es rasch die Flammen zu löschen und ein Ausbreiten zu verhindern. Durch die Rauchentwicklung wurden jedoch noch die Schlossfassade sowie ein Holztor in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

