POL-RT: Einbruch in Einfamilienhaus; Verkehrsunfall; Zwei Transporter gestohlen; Nachtrag und Ergänzung zu schwerem Verkehrsunfall Schömberg

Ofterdingen (TÜ): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet am Ortsrand von Ofterdingen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen eingebrochen. Erst am Donnerstagmorgen, gegen acht Uhr, wurde entdeckt, dass sich Kriminelle wohl in der Zeit seit Dienstagmittag, zwölf Uhr, über ein Fenster auf der Terrasse gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hatten. Auf ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie derzeitigen Erkenntnissen zufolge auf Schmuck von noch nicht bekanntem Wert, mit dem sie unerkannt die Flucht ergriffen. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Experten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rangendingen (ZAK): Unfall im Einmündungsbereich

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 65.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag an der Einmündung L410/K7155. Eine 21-Jährige befuhr kurz vor 10.30 Uhr mit einem KIA die Landesstraße von Haigerloch kommend in Richtung Rangendingen und wollte an der Abzweigung zur K7155 nach links in Richtung Höfendorf abbiegen. Dabei kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW eines 62 Jahre alten Mannes. Anschließend prallte der KIA gegen einen an der Einmündung aus Richtung Höfendorf wartenden SAAB eines 48-Jährigen. Alle drei Beteiligten erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der KIA und der VW mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren zur Unfallstelle ausgerückt. Diese konnte kurz vor 12.30 Uhr geräumt werden. (rd)

Nusplingen (ZAK): Zwei weiße Ford Transit gestohlen (Zeugenaufruf)

Zwei Transporter sind in den vergangenen Tagen von einem Parkplatz in der Kirchwiesenstraße in Nusplingen gestohlen worden. In der Zeit von Dienstag, 15.04.2025, bis Donnerstag, 24.04.2025, wurden die beiden weißen Ford Transit mit den amtlichen Kennzeichen BL - AB 8680 und BL - AB 8681 von bislang unbekannten Tätern entwendet. Die im Januar vergangenen Jahres zugelassenen Fahrzeuge haben einen Wert von etwas mehr als 80.000 Euro. In den Firmenwagen befanden sich hochwertiges Werkzeug sowie Baumaterial im Wert von weiteren etwa 35.000 Euro. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07432/935319-0 um Hinweise zum Verbleib der entwendeten Transporter. (ms)

Schömberg (ZAK): Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Pkw (Zeugenaufruf)

Nachtrag zu dem schweren Verkehrsunfall am 23.04.2025 auf der B 27 bei Schömberg. Die Verkehrspolizei Balingen sucht dringend Zeugen zu dem Unfall, da bislang unklar ist, warum die Pkw-Lenkerin auf die Gegenfahrspur kam. Bitte diese Version veröffentlichen:

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmittag auf der B 27 am Ortsrand von Schömberg ereignet. Eine 62-Jährige war gegen 13.45 Uhr mit einem VW Polo auf der Bundesstraße ortsauswärts unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem 7,5 t Lkw eines 55 Jahre alten Mannes. Die Frau zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 55-Jährige wurde ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgug in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Neben einem Großaufgebot des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr waren auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. Die B 27 musste während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge bis 16 Uhr zum Teil voll gesperrt werden.

Die Verkehrspolizei Balingen sucht unter Telefon 07433/264-400 dringend nach Zeugen zu dem Unfall, da bislang unklar ist, warum die Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten war. (ms)

