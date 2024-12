Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vandalismus an mehreren Fahrzeugen in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

Riegelsberg. Am Morgen des 01.12.2024 wurde der Polizeiinspektion Völklingen mitgeteilt, dass mehrere PKW im Bereich der Saarbrücker Straße und der Kirchstraße in Riegelsberg beschädigt worden seien. Der Tathergang konnte infolge von Ermittlungen vor Ort entsprechend rekonstruiert werden. So war davon auszugehen, dass sich der Täter fußläufig vom Marktplatz in Riegelsberg über die Saarbrücker Straße in Richtung Kirchstraße begab. Dort trat der Täter an mehreren geparkten PKW den Außenspiegel ab. Anschließend führte der Weg des Täters von der Kirchstraße wiederum in die Saarbrücker Straße, wo er anschließend die Schaufensterscheibe einer dort ansässigen Kfz-Aufbereitungsfirma mit einem Verbundstein einwarf. Der Täter handelte infolge der ersten Ermittlungen am frühen Morgen des 01.12.2024 zwischen 02:20 Uhr und 03:00 Uhr. Der Schaden befindet sich nach erster Einschätzung im mittleren vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

