Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall mit zwei Verletzten auf der BAB 620

Völklingen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 11:00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw an der Anschlussstelle Völklingen-City auf die BAB 620 in Richtung Saarbrücken auf, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Unmittelbar nach Auffahren wechselte er mit seinem Lkw auf die linke zweier Fahrspuren, sodass nachfolgende Pkw scharf abbremsen mussten. Hierdurch setzte er die Ursache für einen Auffahrunfall, in den zwei nachfolgende Pkw und ein Lkw involviert waren. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht-, ein 36-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt. Sie wurden an der Unfallstelle durch einen Notarzt und den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden stark beschädigten Pkw mussten von Abschleppdiensten von der Unfallörtlichkeit entfernt werden. Die BAB 620 war zeitweise voll gesperrt. Der für den Unfall verantwortliche Lkw-Fahrer, dessen Lkw selbst nicht an der Kollision beteiligt war, setzte nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Saarbrücken fort. Zu dem Fahrer und seinem Lkw liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Völklingen zu melden.

