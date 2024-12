Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Lkw-Fahrer betrinkt sich während seiner Ruhezeit

Heusweiler-Kutzhof (ots)

Beamte der Polizeiinspektion-Völklingen wurden am Samstagabend auf den an der BAB 8 liegenden Rastplatz Kutzhof gerufen, wo bei niedrigen Temperaturen ein Mann auf dem Rastplatz liegen sollte. Auf dem Rastplatz angekommen, stellten die Beamten einen erheblich betrunkenen Mann fest, der offenbar zuvor auf dem Lkw-Parkplatz zu Fall gekommen war. Bei einer Befragung des Mannes stellte sich heraus, dass es sich bei ihm um einen 41-jährigen polnischen Berufskraftfahrer handelt, der mit seinem Sattelschlepper zur Einhaltung seiner Ruhezeit den Rastplatz aufgesucht hatte und sich dort dann heftig betrank. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über 2 Promille. Zur Verhinderung einer Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel des Sattelschleppers bis zur Ausnüchterung des Berufskraftfahrers sichergestellt. Hinweise darauf, dass der Sattelschlepper zuvor von dem 41-jährigen in betrunkenem Zustand geführt worden war, konnten nicht erlangt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell