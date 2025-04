Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wildunfall, Raub, Kupferdiebstahl, Graffiti-Sprayer erwischt

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Wildunfall

Ein schadensträchtiger Wildunfall hat sich am Donnerstagabend auf der Landesstraße 1150 zwischen der Abzweigung der K1213 nach Aichschieß und der Deponie Weißer Stein ereignet. Eine 55-Jährige war kurz vor 22 Uhr mit ihrem Peugeot 308 auf der Landesstraße in Richtung Baltmannsweiler unterwegs, als ihr plötzlich ein ausgewachsenes Wildschwein unmittelbar vor das Auto rannte, sodass es zur Kollision kam. Dabei wurde die Fahrerin so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an ihrem Peugeot wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Ein Jagdpächter kümmerte nachfolgend um das Wildschwein, das die Kollision nicht überlebte. (cw)

Esslingen (ES): Bargeld geraubt (Zeugenaufruf)

Nach drei Jugendlichen, die alle als etwa 15 bis 16 Jahre alt und etwa 173 Zentimeter groß beschrieben werden, fahndet die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend in der Vogelsangstraße ereignet haben soll, der Polizei aber erst geraume Zeit später angezeigt wurde. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 18-Jähriger gegen 22.50 Uhr auf der Vogelsangstraße unterwegs, als er unter der Vogelsangbrücke von drei Unbekannten angesprochen wurde. Im Verlauf dieses Gesprächs soll er von dem Trio umzingelt und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seiner Barschaft erpresst worden sein. Im Anschluss flüchtete das Trio mit dem Raubgut in Richtung Maillestraße. Die Jugendlichen sollen alle von dunklem Teint gewesen sein. Der Rädelsführer, der kurze, schwarze Haare gehabt hatte und mit einem Messer gedroht haben soll, war mit einer dunkelgrauen Jeans und einer schwarzen, gesteppten Winterjacke bekleidet. Sein Begleiter, der das Opfer angesprochen hatte, war ebenfalls schwarz gekleidet und soll eine schwarze Basecap getragen haben. Der letzte des Trios soll auch eine schwarze Jacke und eine schwarze Wintermütze getragen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 entgegen. (cw)

Tübingen (TÜ): Kupferdiebe am Werk (Zeugenaufruf)

Kupferkabel im Wert von mehreren zehntausend Euro haben bislang unbekannte Täter in der vergangenen Woche von einer Tübinger Baustelle entwendet. In der Zeit von Freitag, 18.04.2025, bis Freitag dieser Woche begaben sich die Täter gewaltsam auf das umzäunte Baustellengelände gegenüber der Boulderhalle in der Bismarckstraße. Dort trennten sie 500 m Kabel ab und nahmen es mit. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-1400 um sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Buntmetalls. (ms)

Balingen (ZAK): Graffiti-Sprayer erwischt

Dank aufmerksamer Zeugen konnten am Donnerstagabend zwei Graffiti-Sprayer erwischt werden. Mitarbeiter des Balinger Hallenbads in der Charlottenstraße bemerkten gegen 18.30 Uhr, wie zwei Jungs eine Gebäudewand im Bereich des Angestellteneingangs besprühten. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten die beiden Täter die Örtlichkeit verlassen, konnten jedoch im Rahmen der Fahndung in der Wilhelm-Kraut-Straße angetroffen werden. Die Jungs im Alter von 13 und 14 Jahren hatten mehrere Sprühdosen in ihren Rucksäcken dabei. Sie wurden im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben und sehen jetzt einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen. Die Ermittlungen, ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Graffities in Frage kommen, dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell