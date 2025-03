Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend (19.03.) wurde die Bundespolizei zu einer verletzten Person in die Nordunterführung des Offenburger Bahnhofs gerufen. Eine 21-jährige deutsche Staatsangehörige soll ihren Freund mit einem Rasiermesser verletzt haben. Der syrische Staatsangehörige erlitt eine Schnittverletzung im Gesicht und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Beide Beteiligten gaben an, dass die Schnittverletzung beim Rasieren entstanden sei. Bei dem 21-jährigen Geschädigten wurde ein Rasiermesser sichergestellt. Derzeit wird von einer Beziehungsstreitigkeit ausgegangen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

