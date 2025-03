BPOLI-OG: Festnahme im grenzüberschreitenden Regionalzug

Durmersheim (ots) - Am Haltepunkt Durmersheim Nord wurde am Montagmorgen (17.03.) durch Reisende gemeldet, dass am Bahnsteig sowie an einer Überführung am Boden mit blauer Kreide Parolen mit antisemitischen und fremdenfeindlichen Inhalten angebracht wurden. Die Bundespolizei ermittelt gegen die bisher unbekannte Täterschaft wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Deutsche Bahn wurde mit ...

