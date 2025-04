Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zeugen zu möglicher Auseinandersetzung gesucht; Zündelnde Kinder; Brand auf Balkon; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Riederich/ Metzingen (RT): Zeugen zu möglicher Auseinandersetzung gesucht Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.04.2025 / 11.54 Uhr

Das Polizeirevier Metzingen arbeitet weiterhin an der Aufklärung einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Montagabend zugetragen haben soll. Im Zuge der Ermittlungen wurde nun bekannt, dass der 45-Jährige nicht wie zunächst angenommen in Riederich, sondern in einer Unterführung am Bahnhof in der Metzinger Eisenbahnstraße von drei Unbekannten geschlagen und getreten worden war. Anschließend soll der Geschädigte bis in die Stuttgarter Straße in Riederich gelaufen sein, wo Zeugen gegen 23.40 Uhr die Polizei alarmierten. Der verletzte und augenscheinlich stark alkoholisierte 45-Jährige wurde daraufhin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu einer Auseinandersetzung am Montagabend in der Unterführung beim Bahnhof in der Metzinger Eisenbahnstraße machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 zu melden. (rd)

Frickenhausen (ES): Zündelnde Kinder

Zum Brand einer Thuja-Hecke sind Feuerwehr und Polizei am Freitagmittag in den Brunnenweg im Ortsteil Tischardt ausgerückt. Gegen 13.20 Uhr war die Polizei von einer Zeugin alarmiert worden, die die brennende Hecke entdeckt und zwei Kinder wegrennen sah. Der Brand konnte zum Glück noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr mit Hilfe von Wassereimern und Gartenschläuchen gelöscht werden, sodass der entstandene Sachschaden überschaubar geblieben sein dürfte. Während der Einsatzmaßnahmen kamen die beiden strafunmündigen Kinder von denen einer im Verdacht steht, die Hecke angezündet zu haben, wieder zurück. Beide wurden in der Folge ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 13 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Esslingen (ES): Brand auf Balkon

Zum Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses sind die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Donnerstagabend in die Hegensberger Straße ausgerückt. Gegen 18.45 Uhr war dort aus noch ungeklärter Ursache ein Papierkorb in Brand geraten, dessen Flammen auf ein Regal übergriffen. Der Brand konnte von den Bewohnern vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, durchlüftete die Wohnung und überprüfte den Brandort auf versteckte Glutnester. Verletzt wurde niemand, sodass der vorsorglich mit angefahrene Rettungsdienst nicht zum Einsatz kommen musste. Die Wohnung blieb bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (cw)

Rangendingen (ZAK): Arbeitsunfall

Bei Reinigungsarbeiten an einer Maschine in einer Firma in der Fabrikstraße ist ein 47-Jahre alter Arbeiter schwer verletzt worden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war die Maschine aus noch ungeklärter Ursache angelaufen, wodurch der Mann eine schwere Handverletzung erlitt. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Zur Unterstützung der Rettungsmaßnahmen war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell