BPOL NRW: Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei

Mülheim an der Ruhr - Essen (ots) - Gestern Abend (19. August) soll es in einer S-Bahn in Mülheim an der Ruhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Paar gekommen sein. Dabei soll der Mann seine Freundin geschlagen, angespuckt und gebissen haben. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Gegen 23:15 Uhr wurde das ...

