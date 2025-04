Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Großeinsatz anlässlich Brand in Wertstoffhof

Reutlingen (ots)

Brand mit hohem Sachschaden

Zu einem Brand im Wertstoffhof in der Sondelfinger Straße in Reutlingen ist am Sonntagvormittag ein Großaufgebot an Rettungskräften ausgerückt. Gegen 11.30 Uhr gingen sowohl bei der Integrierten Leitstelle des Landkreises Reutlingen als auch beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Reutlingen mehrere Notrufe hinsichtlich Flammen und schwarzem Rauch aus einer Lagerhalle der Rohstoffverwertung Reutlingen ein. Erste eintreffende Fahrzeuge der Rettungskräfte konnten an der Örtlichkeit eine nach vorne offene Lagerhalle, in welcher diverse Abfälle gelagert werden, im Vollbrand feststellen. Die Feuerwehr, welche mit 20 Fahrzeugen und 78 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die umfangreichen Nachlöscharbeiten dauern derzeit noch an und werden voraussichtlich noch bis in den Abend fortgesetzt. Zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zehn Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften im Einsatz. Verletzte gab es bislang nicht zu beklagen. Der Sachschaden wird beim derzeitigen Kenntnisstand auf etwa eine Million Euro geschätzt. Während der Brandbekämpfung kam es teilweise zu einer erheblichen Rauchentwicklung mit kurzzeitiger Sichtbeeinträchtigung im Bereich der nahegelegenen Bundesstraße 28 und im Bereich des Reutlinger Bahnhofs. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass keine gesundheitsschädlichen Gefahrenstoffe freigesetzt wurden. Die B 28 musste in Fahrtrichtung Innenstadt Reutlingen auf Grund der brandbedingten Hitzeentwicklung zeitweise einspurig gesperrt werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

