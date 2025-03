Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Zusammenstoß beim Verlassen einer Hauseinfahrt.

Lippe (ots)

Auf der Schötmarschen Straße ereignete sich an der Einmündung "Zum Knipkenbach" am Donnerstagmittag (20.03.2025) gegen 11.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 33-jährige VW Golf-Fahrerin aus einer Grundstückseinfahrt auf die Schötmarsche Straße und übersah dabei einen Audi A4, der in Richtung Bad Salzuflen unterwegs war. Beide Wagen prallten zusammen. Während der 27-jährige Audi-Fahrer aus Polen und sein 34-jähriger Beifahrer augenscheinlich unverletzt blieben, erlitt die Golf-Fahrerin schwere Verletzungen. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem Auto, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

