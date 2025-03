POL-LIP: Lage-Pottenhausen. Fahrradfahrer gestürzt.

Lippe (ots) - Am Donnerstag (20.03.2025) gegen 14:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand in der Gesamtschule Aspe in der Paul-Schneider-Straße gerufen. Bei Eintreffen am Einsatzort war bereits die Feuerwehr Bad Salzuflen vor Ort und das Schulgebäude geräumt. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Reinigungswagen einer Reinigungskraft im Schulgebäude in Brand geraten. Der Brandschutzbeauftragte konnte den Brand mit ...

