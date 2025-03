POL-LIP: Augustdorf. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots) - Am Mittwochabend (19.03.2025) wurde die Polizei gegen 22:45 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Wehrenhagenstraße gerufen. Ein Passant hatte den Rauchmelder und einen Hilferuf gehört. Als er nachschaute sah er, dass es in einer Erdgeschosswohnung brannte und wählte Notruf. Der couragierte Zeuge versuchte außerdem, die anderen Hausbewohner durch Klingeln aufmerksam zu machen. Die Feuerwehr konnte ...

