Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Reinigungswagen brennt.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (20.03.2025) gegen 14:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand in der Gesamtschule Aspe in der Paul-Schneider-Straße gerufen. Bei Eintreffen am Einsatzort war bereits die Feuerwehr Bad Salzuflen vor Ort und das Schulgebäude geräumt. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Reinigungswagen einer Reinigungskraft im Schulgebäude in Brand geraten. Der Brandschutzbeauftragte konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen. Es entstand kein Gebäudeschaden. Ein Fremdverschulden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise dazu erbittet das Kriminalkommissariat 1 telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell