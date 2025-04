Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand eines Mehrfamilienhauses; Vorfahrt nicht beachtet; Mit Radler kollidiert

Reutlingen (ots)

Brand eines Mehrfamilienhauses

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagnachmittag zum Brand eines Mehrfamilienhauses in die Hauptstraße nach Gönningen gerufen worden. Mehrere Zeugen meldeten gegen 14.20 Uhr Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Hauses in Vollbrand. Durch die Feuerwehr, die mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und rund 60 Kräften vor Ort kam, konnte der Brand zeitnah unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Eine Person musste mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf circa 300.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (gj)

Dettingen/Erms (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 36.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag an der Schlössleskurve entstanden. Eine 33-Jährige befuhr gegen 9.20 Uhr mit einem Audi A3 die Uracher Straße aus Richtung Neuhausen herkommend in Richtung L380a. An der dortigen Einmündung wollte sie nach links in Richtung Dettingen einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault Espace eines vorfahrtsberechtigten 67-Jährigen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Beide Fahrzeuge, an denen die Airbags ausgelöst hatten, mussten abgeschleppt werden. Kurz nach 10.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (rd)

Tübingen (TÜ): Beim Ausparken mit Radler kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der Konrad-Adenauer-Straße. Der 22 Jahre alte Lenker eines Ford Transit war kurz vor 10.30 Uhr von einem dortigen Grundstück rückwärts auf die Konrad-Adenauer-Straße eingefahren. Dabei übersah er offenbar den herannahenden, 64 Jahre alten Radfahrer, mit dem es zu einem Zusammenstoß kam. Der Radler stürzte daraufhin zu Boden. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und machte vorerst keine Verletzungen geltend. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell