Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen (Filderstadt)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Filderstadt (ES):

Auf frischer Tat hat die Polizei in der Nacht zum Freitag (25.04.2025) einen 36-Jährigen nach einem Einbruch in einen Discounter im Stadtteil Bernhausen festgenommen.

Kurz nach Mitternacht war die Polizei von Zeugen alarmiert worden, die einen Mann dabei beobachtet hatten, der offensichtlich gewaltsam in einen Einkaufsmarkt in der Karlstraße eindringen wollte. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 36-jährige mutmaßliche Einbrecher noch im Geschäft samt dem Diebesgut angetroffen und festgenommen werden.

Wie sich herausstellte, war der polizeibekannte und einschlägig vorbestrafte Mann bereits am Ostersonntagmorgen nach dem Einbruch in einen Discounter in Reutlingen auf frischer Tat angetroffen und nach einer Ausnüchterung zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt worden (siehe Pressemeldung von 20.04.2025 / 12.27 Uhr).

Der wohnsitzlose deutsche Staatsangehörige wurde am Freitagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 36-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell