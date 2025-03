Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Schlangenlinien unterwegs

Leutersdorf (ots)

Am 26.03.2025 gegen 18.30 Uhr fiel einem Autofahrer ein PKw auf, welcher auf der B89 von Meiningen in Richtung Themar in Schlangenlinien unterwegs war. Der aufmerksame Bürger fuhr weiter hinterher und informierte die Polizei. Die Fahrzeugführerin konnte dann in Leutersdorf angehalten und kontrolliert werden. Durch die Beamten wurde eindeutiger Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Einen Wert konnte die 67jährige Autofahrerin nicht erpusten. Die Folge war eine Blutentnahme im Krankenhaus. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt. Da die 67jährige PKw Fahrerin auf Grund ihrer Fahrweise auch immer wieder auf die Gegenfahrbahn kam, sucht die Polizei jetzt Zeugen, welche sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefon-Nr. 03693/591-0 melden können.

