Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Überholen

Queienfeld (ots)

Eine 44-jährige Autofahrerin setzte am frühen Dienstagabend zum Überholen eines vor ihr fahrenden Traktors auf der Straße zwischen Queienfeld und Jüchsen an. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 71-jährigen Pkw-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Frau von der Fahrbahn gestoßen. Die beiden Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin der 44-Jährigen verletzten sich bei dem Unfall leicht. An den Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 14.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell