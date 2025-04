Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rauchentwicklung; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Pfannkuchen lösen Brandalarm aus

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagvormittag zu einem gemeldeten Brand in die Friedhofstraße nach Walddorf ausgerückt. Dort hatten Nachbarn gegen 11.45 Uhr den ausgelösten Rauchmelder gehört und in der Folge den Notruf gewählt. Durch die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort kam, konnte kein Feuer festgestellt werden. Der Alarm war stattdessen durch den Rauch ausgelöst worden, der beim Pfannkuchenbacken einer Bewohnerin entstanden war. (gj)

Meßstetten (ZAK): Radlerin gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 63 Jahre alte Radlerin bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad am Dienstagvormittag bei Heinstetten erlitten. Die Frau befuhr gegen 11.15 Uhr die Schönfeldstraße aus Richtung Heinstetten kommend. Dabei stürzte sie wohl aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit zu Boden. Ein Rettungshubschrauber flog sie anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell