Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mann beschädigt Polizeidienststelle in Gnarrenburg ++ Pkw-Aufbrüche in Fintel: Polizei warnt erneut vor Wertgegenständen im Fahrzeug ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Mann beschädigt Polizeidienststelle in Gnarrenburg ++

Gnarrenburg. Gegen 01:35 Uhr bemerkte ein Rettungssanitäter eine männliche Person mit einem Stein in der Hand vor der Polizeidienststelle in der Hindenburgstraße 1a. Auf Ansprache äußerte sich der Mann abwertend über die Polizei und flüchtete anschließend in die Dunkelheit.

Am nächsten Morgen, gegen 06:50 Uhr, stellte eine diensthabende Beamtin Beschädigungen an der Scheibe der Eingangstür fest. Das Glas war an mehreren Stellen gesplittert. Zusätzlich lagen ein Verkehrszeichen und mehrere Steine vor der Eingangstür.

Im Zuge erster Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass es sich bei dem Täter um einen 22-jährigen Mann handeln könnte, der kürzlich für Sachbeschädigungen an Streifenwagen vor der Polizeidienststelle in Bremervörde verantwortlich war.

Die Ermittlungen zur zweifelsfreien Identifizierung des Täters sowie zu den Hintergründen der Tat dauern an. Zeugen, die in der Nacht etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremervörde unter 04761-74890 zu melden.

++ Pkw-Aufbrüche in Fintel: Polizei warnt erneut vor Wertgegenständen im Fahrzeug ++

Fintel. In der Nacht von Donnerstag, 03.04.2025, 19:00 Uhr, auf Freitag, 04.04.2025, 06:55 Uhr, kam es zu drei Pkw-Aufbrüchen im Bereich Fintel. In allen Fällen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheiben ein und entwendeten Wertgegenstände - vor allem Geldbörsen - aus den Fahrzeugen. Die Täter schlugen in den Straßen Masch und Am Großen Feld zu. Bereits in der Vergangenheit kam es im Bereich Fintel zu ähnlich gelagerten Pkw-Aufbrüchen mit identischer Vorgehensweise. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 2000 Euro.

Die Polizei weist erneut darauf hin, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen. Ein Diebstahl dauert bei dieser Methode nur wenige Sekunden - Täter nutzen jede sich bietende Gelegenheit.

Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Fintel beobachtet hat oder Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 04261 / 9470 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell