POL-ROW: ++ Nach Messung: Verkehrsschilder absichtlich umgedreht ++ Bedrohungslage durch Polizei verhindert: 22-Jähriger gestellt ++ 2,82 Promille und geplatzter Reifen: Führerschein sichergestellt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Nach Messung: Verkehrsschilder zwischen Elsdorf und Abbendorf absichtlich umgedreht ++

Elsdorf. Beamte führten am 05. April, ca. 13:50 Uhr, auf der L131 zwischen Elsdorf und Abbendorf eine Geschwindigkeitsmessung durch. Eine 23-Jährige wurde dabei mit überhöhter Geschwindigkeit erfasst und im Anschluss kontrolliert. Die Frau zeigte sich mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden.

Nachdem etwas Zeit vergangen war, kehrten die Beamten zur Messstrecke zurück und stellten fest, dass mehrere Verkehrszeichen (Geschwindigkeitsbegrenzung) absichtlich umgedreht worden waren. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Ob ein Zusammenhang mit der vorangegangenen Kontrolle besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen gesucht: Wer hat am 5. April zwischen 13:50 Uhr und 17:00 Uhr Personen beobachtet, die Verkehrszeichen am Fahrbahnrand umdrehten? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04261 / 9470 entgegen.

++ Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zu den unbekannten Tätern geben? ++

Rotenburg. Am 30. März berichteten wir von einer körperlichen Auseinandersetzung in der Rotenburger Fußgängerzone. Die beiden gesuchten Tatverdächtigen sind männlich und etwa 15 bis 16 Jahre alt.

Einer der Täter soll lockige, dunkle Haare haben und während der Tat eine dunkle Winterjacke mit Kapuze getragen haben. Er sprach Deutsch mit einem Akzent, der von Zeugen als "südlich geprägt" beschrieben wurde. Der zweite Jugendliche trug ebenfalls dunkle Kleidung mit Kapuze und hielt eine Fahrradkette in der Hand.

Beide flüchteten nach der Tat in Richtung Große Straße / Rewe-Markt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter Tel. 04261 / 9470 entgegen.

++ Bedrohungslage durch Polizei verhindert: 22-Jähriger gestellt ++

Rotenburg. Ein 22-jähriger Mann aus Bremervörde, der kürzlich bereits im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen an Streifenwagen aufgefallen war, fuhr am 7. April gegen 15:20 Uhr in Richtung des Rotenburger Agaplesion Diakonieklinikums. Die Polizei erhielt Hinweise darauf, dass der Mann, der sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befand, eine Schreckschusswaffe mit sich führen und möglicherweise eine Bedrohungslage herbeiführen wolle.

Einsatzkräfte der Rotenburger Polizei konnten den Mann wenig später außerhalb eines Fahrzeugs in der Elise-Averdieck-Straße feststellen und fixieren. Er führte eine Schreckschusswaffe bei sich. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dauern an.

++ 2,82 Promille und geplatzter Reifen: Führerschein sichergestellt ++

Farven. Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:25 Uhr, informierte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin die Polizei über einen auffälligen VW-Fahrer. Der 58-Jährige war mit einem geplatzten Reifen unterwegs. Laut Zeugin habe er sich den Schaden kurz angesehen, sei dann aber weitergefahren - für sie Anlass genug, die Polizei zu alarmieren.

Beamte konnten den Fahrer, einen Mann aus der Samtgemeinde Fredenbeck, in der Dorfstraße stoppen. Die Beobachterin hatte den richtigen Riecher; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,82 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.

++ Verkehrsunfall am Kreisverkehr Nord-West-Ring: Unfallverursacher mit 2,2 Promille ++

Zeven. Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der Bremervörder Straße kurz vor dem Kreisverkehr zum Nord-West-Ring zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 25-Jähriger hatte seinen VW Passat verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr angehalten. Ein 46-jähriger Toyota-Fahrer fuhr auf den VW auf. Durch den Aufprall wurde der Passat auf den davor stehenden Audi A4 einer 48-Jährigen geschoben.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Toyota-Fahrer mit 2,2 Promille deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die beiden anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

