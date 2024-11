Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241113-3: Zeugensuche nach Raubdelikt

Pulheim (ots)

Täter soll Geschädigte bedroht haben

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der am Montagabend (11. November) zwei junge Männer (20, 21) in Pulheim-Stommeln mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben soll. Der Unbekannte sei etwa 180 Zentimeter groß, zwischen 35 und 45 Jahren alt und kräftig. Er habe einen schwarzen Bart und sei in Schwarz gekleidet gewesen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen hielten sich der 20-Jährige und der 21-Jährige gegen 22 Uhr in Stommeln auf dem Bahnsteig in Richtung Köln an einem Wartehäuschen auf. Der Unbekannte habe sich mit einem E-Bike, an dem ein roter Anhänger befestigt gewesen sei, vor den Ausgang des Wartebereichs gestellt und den Weg versperrt. Plötzlich habe er laut Zeugenangaben eine schwarze Pistole gezogen und die Geschädigten aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Als er das Geld erhalten habe, sei er kurze Zeit später mit dem Fahrrad in Richtung Eschgasse gefahren. Dabei habe er eine Zigarette geraucht.

Die Geschädigten erstatteten später Strafanzeige bei einer Polizeiwache. (sc)

