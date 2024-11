Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241113-2: Zeugensuche nach Wohnungseinbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Schmuck und Bargeld entwendet

Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten die am Dienstag (12. November) in eine Wohnung in Bergheim und zwischen Dienstag (5. November) und Dienstag (12. November) in eine Wohnung in Brühl eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut derzeitigem Sachstand brachen Unbekannte zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr in die Wohnung eines Bergheimers im Bereich der Straße "Märchenring" ein. Sie sollen Schmuck entwendet haben. Hinzugerufene Polizisten stellten fest, dass der oder die Einbrecher ein Kellerfenster aufgehebelt hatten.

Am Dienstagabend (12. November) riefen Geschädigte aus Brühl gegen 22.15 Uhr die Polizei, als sie einen Einbruch in ihre Wohnung zwischen der Straße "In der Maar" und Hubert-Geuer-Straße bemerkten. Laut ersten Informationen entwendeten die Unbekannten Schmuck und Bargeld und gelangten durch ein Fenster in die Wohnräume.

In beiden Fällen sicherten die Polizisten spuren und fertigten eine Strafanzeige.

Die Polizei rät Betroffenen, die einen Wohnungseinbruch in ihrem zu Hause oder ihrer Arbeitsstelle feststellen:

- Ruhe bewahren und umgehend den Notruf der Polizei 110 wählen. - Nichts anfassen und den Tatort so belassen wie er ist, damit die alarmierten Beamten Spuren sichern können. - Niemals selbst in Gefahr bringen. Verlassen Sie das Gebäude wieder, wenn Hinweise vorliegen, dass die Täter noch dort sind.

Nützliche Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei unseren Expertinnen und Experten der Kriminalprävention. https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer-1 (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell