Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Brandstiftung an Streifenwagen

Bild-Infos

Download

Bremervörde (ots)

[Bremervörde] - In der Nacht vom 6. auf den 7. April 2025 wurde ein Streifenwagen der Polizei vor der Dienststelle in der Straße Huddelberg absichtlich in Brand gesetzt. Die diensthabenden Beamten konnte das Feuer schnell löschen, jedoch entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen eingeleitet und konnte bereits einen 22-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Auf Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie der Tatverdächtige zunächst eine brennbare Flüssigkeit auf die Motorhaube gießt und diese anschließend entzündet. In der Folge legt der 22-jährige Bekleidung und Rindenmulch als Brennmaterial ins Feuer. "Wir nehmen solche Vorfälle sehr ernst und setzen alles daran, die Tat beweissicher zu dokumentieren, um den Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen", sagte Tobias Koch, Sprecher der Polizei. Die Polizei hat bereits zusätzliche Patrouillen in der Umgebung eingerichtet, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten und weitere Vorfälle zu verhindern. Sollte jemand etwas gesehen haben können Hinweise telefonisch unter 04761 7489 0 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell