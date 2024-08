POL-HS: Exhibitionismus

Wassenberg-Myhl (ots) - Am Mittwoch (7. August) kam es gegen 9.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Erkelenzer Straße/Schulstraße. Ein 42-jähriger Mann aus Wassenberg beabsichtigte mit seinem Pkw Audi nach rechts abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem parallel fahrenden Radfahrer. Dieser stürzte dadurch zu Boden. Der Autofahrer hielt an und fragte den Gestürzten, ob alles okay wäre. Als der Radfahrer verneinte, setzte sich der Mann wieder in ...

