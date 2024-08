Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Folgen

Wassenberg-Myhl (ots)

Am Mittwoch (7. August) kam es gegen 9.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Erkelenzer Straße/Schulstraße. Ein 42-jähriger Mann aus Wassenberg beabsichtigte mit seinem Pkw Audi nach rechts abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem parallel fahrenden Radfahrer. Dieser stürzte dadurch zu Boden. Der Autofahrer hielt an und fragte den Gestürzten, ob alles okay wäre. Als der Radfahrer verneinte, setzte sich der Mann wieder in seinen Pkw und fuhr davon. Kurze Zeit später kam er zu Fuß wieder zurück zum Unfallort. Die inzwischen hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem ein Vortest auf Betäubungsmittel positiv verlief. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gegen ihn gefertigt. Durch den Unfall wurde der Radfahrer verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern zurzeit weiter an.

