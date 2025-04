Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 218. Fernfahrerstammtisch diskutiert Zustand der Autobahn-Infrastruktur mit hochrangigen Gästen ++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ 218. Fernfahrerstammtisch diskutiert Zustand der Autobahn-Infrastruktur mit hochrangigen Gästen ++

BAB 1/Tiste. Eine Reise ans Meer? Oder doch lieber in die Berge? Wer sich für ein weiter entferntes Ziel entscheidet und mit dem Auto unterwegs ist, landet meist früher oder später auf der Autobahn. Doch dort warten oft bekannte Herausforderungen: marode Fahrbahnen, defekte Toilettenanlagen an Raststätten, zu wenige Ladesäulen - nicht nur für Pkw, sondern auch für Lkw. Wer ist verantwortlich, und warum befindet sich die Infrastruktur in einem zumeist nicht zufriedenstellenden Zustand?

++ Hochkarätige Gäste beim 218. Fernfahrerstammtisch ++

Zum 218. Fernfahrerstammtisch durften gleich zwei herausragende Referenten begrüßt werden: Dr. Michael Güntner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autobahn GmbH, sowie Professor Dr. Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e.V. (BGL). Unterstützt wurde Dr. Güntner von zwei weiteren Vertretern der Autobahn GmbH, darunter dem Direktor der Niederlassung Nord.

Auch seitens der Polizei war man hochkarätig vertreten: Polizeipräsident Thomas Ring, Thomas Meyn (Leiter der Polizeiinspektion Harburg), Holger Burmeister (Leiter der Polizeiinspektion Rotenburg), Andreas Kuhnert (Leiter Verkehrsdezernat der Polizeidirektion Lüneburg) sowie Oliver Kues (Leiter der Autobahnpolizei Winsen) nahmen an der Veranstaltung teil.

++ Polizeipräsident eröffnet die Veranstaltung ++

Polizeihauptkommissarin Andrea Möller und Polizeipräsident Thomas Ring eröffneten den Fernfahrerstammtisch mit einleitenden Worten. Ring betonte die Bedeutung des kontinuierlichen Austauschs zwischen Polizei und Berufskraftfahrern und lobte das Engagement der Moderatorinnen und Moderatoren. Dass mittlerweile über 20 Fernfahrerstammtische bundesweit stattfinden, wertete er als großen Erfolg.

++ Mit dem Chef der Autobahn GmbH im Gespräch ++

Dr. Güntner präsentierte die finanzielle Lage der Autobahn GmbH und stellte Ideen zu möglichen Zukunftsprojekten vor. So soll der Brückenbau künftig durch modulare Bauweise standardisiert werden. Auch Toilettenanlagen an Rastplätzen sollen nach einheitlichem Modell errichtet werden. Ein zentrales Thema war zudem der Ausbau der Ladeinfrastruktur - sowohl für Pkw als auch für Lkw.

++ Vorstandssprecher stellt Arbeit, Kampagnen und Projekte der BGL vor ++

Professor Dr. Engelhardt gab einen Überblick über die Arbeit des BGL (Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e.V.), inklusive aktueller Kampagnen wie #ichfahrfürdich und des Fördervereins PROFI. Die neue BGL-Brummi-Card, die unter anderem kostenfreien Zugang zu Sanitäranlagen auf Rastplätzen ermöglicht, wurde ebenso vorgestellt wie die neu gestaltete Website der Fernfahrerstammtische. Darüber hinaus sprach Engelhardt sich für bessere Arbeitsbedingungen aus - etwa durch autarke Fahrerhäuser, eine kostengünstigere Erlangung der Führerscheinklassen C und CE sowie eine Reform der Berufskraftfahrerqualifikation. Großes Interesse bei den Teilnehmenden

Das hohe Interesse der Teilnehmenden spiegelte sich in zahlreichen Fragen und Diskussionen wider. Dr. Güntner und Prof. Dr. Engelhardt standen auch nach ihren Vorträgen noch lange für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Der nächste Fernfahrerstammtisch findet am 07.05.2025 erneut an der Rastanlage Ostetal in Fahrtrichtung Hamburg statt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell