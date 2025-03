Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schlägerei vor Bushaltestelle

Anröchte (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 21:15 Uhr, randalierte ein stark alkoholisierter 44-jähriger Warsteiner an einer Bushaltestelle am Rathaus in Anröchte, dabei verletzte und beleidigte er Passanten. Der 44-Warsteiner sprach zuvor einen 16-jährigen Warsteiner an, welcher an der Haltestelle auf den Bus wartete. In dem Verlauf des Gespräches stellte sich der 16-Jährige als gebürtiger Syrer vor. Als der Bus an der Haltestelle eintraf, hinterte der der 44-Jährige den 16-jährigen am Einsteigen in den Bus und zog im am Kragen und versuchte diesen mit Fäusten zu schlagen. Der Busfahrer und Fahrgäste eilten dem 16-Jährigen anschließend zu Hilfe und verhinderten weitere Angriffe. Der 44-Jährige lies sich davon anscheinend nicht beeindrucken und beleidigte umstehende Personen unter anderem als "Scheiß Moslems". Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten hielt sich der 44-Jährige vor der Bushaltestelle auf und fing an diese ebenfalls zu Bedrohen. Er wurde daraufhin von den Beamten dem Polizeigewahrsam zugeführt, um weitere Straftaten zu verhindern, dort verblieb er bis zur Ausnüchterung. Der 44-Jährige muss nun mit Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung rechnen.

