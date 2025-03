POL-SO: Einladung zur Pressekonferenz - Vorstellung der Kriminalstatistik 2024

Soest (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es zu einem Brand einer Tennishalle am Dasselwall in Soest. Gegen 21:25 Uhr wurde die Feuerwehr Soest zum Brandort gerufen. In relativ kurzer Zeit dehnte sich der Brand soweit aus, dass die Tennishalle nicht mehr zu retten war. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort und sperrte den Brandort weiträumig ab. Bereits in der Nacht hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit wird von einem technischen ...

