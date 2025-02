Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 21-Jähriger nach Schussabgabe in Gewahrsam genommen

Oberhausen (ots)

Am Dienstagabend (11.02.) kam es gegen 19:15 Uhr in der Diepenbruckstraße im Stadtteil Buschhausen zu einem größeren Einsatz der Polizei Oberhausen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es zuvor zu familiären Streitigkeiten vor einem dortigen Mehrfamilienhaus kam, die in einer Schussgabe gipfelten. Von der Tatörtlichkeit entfernte sich direkt danach ein 21-Jähriger (Staatsangehörigkeit: deutsch-russisch), konnte jedoch durch Polizistinnen und Polizisten angetroffen werden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnte am Mehrfamilienhaus eine Patronenhülse einer PTB- bzw. Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann zuvor mit seinem Vater in Streit geraten und hatte dann mutmaßlich in Richtung Boden gefeuert. Zur Verhinderung möglicher weiterer Straftaten wurde der 21-Jährige in das Polizeigewahrsam gebracht. Weitere Ermittlungen werden aktuell durch das Kriminalkommissariat 12 der Polizei Oberhausen geführt.

