Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mit 44 km/h zu schnell unterwegs

Oberhausen (ots)

Besonders eilig in das Wochenende zu starten, hatte es ein Tesla-Fahrer aus den Niederlanden. Am Freitag (07.02.), um 11:14 Uhr, war er auf der Straße Am Förderturm mit 74 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs. Nach Abzug von 3 km/h Toleranz erwarten den Fahrzeugführer ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell