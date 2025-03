POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Verwertungstat

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend kam es in einem Discounter in der Wiedenbrücker Straße in Lippstadt gegen 20:50 Uhr zum Diebstahl von Bargeld aus einer Kasse. Ein Mitarbeiter konnte den Diebstahl feststellen, als dieser eine Kundin abkassieren wollte. Zwischenzeitlich war die Kasse zwar nicht besetzt, aber gesichert. Wie der oder die Täter an den niedrigen vierstelligen Betrag gekommen sind, ist derzeit ...

