POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Büchner-Statue erneut beschädigt - Zeugen gesucht

Höchst (ots) - Am Donnerstag (06.03.), kam es gegen 13.00 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi Einkaufsmarktes in Höchst zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Auto war zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt. Der zweite Wagen stieß vermutlich beim Rangieren gegen das geparkte Fahrzeug und beschädigte es an der Beifahrertür. Danach entfernte sich der oder die Unbekannte von der Unfallstelle ...

