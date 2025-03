Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg

Groß-Zimmern: Gefälschte Geldscheine sichergestellt

Kriminalpolizei ermittelt

Dieburg (ots)

Nach der Sicherstellung gefälschter Geldscheine hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 10.30 Uhr am Mittwoch (5.3.) meldete ein aufmerksamer Passant ein Bündel mit offensichtlichem Falschgeld in einem Mülleimer am Bahnhof Dieburg. Vor Ort stellte die Streife tatsächlich mehrere, unterschiedliche Scheine Falschgeld sicher.

Gegen 15 Uhr wurde die Polizeistreife in einen Supermarkt in der Röntgenstraße in Groß-Zimmern gerufen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin hatte beim Bezahlvorgang eines Kunden bemerkt, dass einer der Scheine Fälschungsmerkmale aufwies. Die Polizeikräfte konnten diese Vermutung bestätigen und beschlagnahmten auch in diesem Fall das Falschgeld.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann am vergangenen Faschingswochenende gutgläubig in den Besitz des Scheins gekommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 23 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Zum Thema Falschgeld gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Immer wieder gelingt es Geldfälschern, falsche Geldscheine in Umlauf zu bringen, die echten Banknoten auf den ersten Blick täuschend ähnlich sehen. Falschgeld ist in der Regel bei einer genaueren Überprüfung leicht zu identifizieren. Auf den Euro-Banknoten befinden sich mehrere Sicherheitsmerkmale, mit denen ihre Echtheit überprüft werden kann. Mit einem zweistufigen Schnelltest können Sie die Mehrzahl der Fälschungen schnell feststellen.

Nützliche Informationen, insbesondere wie Sie sich vor sogenannten "Blüten" schützen können, finden Sie auf der Infoseite der deutschen Bundesbank unter folgendem Link: https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/bargeld/falschgeld/falschgeld-599568

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell