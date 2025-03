POL-DA: Rüsselsheim: Junger Mann an Haustür geschlagen und bestohlen

Rüsselsheim (ots) - Ein 18 Jahre alter Mann wurde bereits am Samstagabend (01.03.), gegen 21.15 Uhr, im Bereich eines Spielplatzes in der Paul-Ehrlich-Straße, von mehreren Unbekannten körperlich attackiert, die es offenbar auf seine Geldbörse abgesehen hatten. Der 18-Jährige konnte sich aber losreißen und flüchten. Die Angreifer waren zuvor gemeinsam mit ihm an der Bushaltestelle "Liebigstraße" aus dem Bus ...

