POL-FR: Gundelfingen: Brand in Wohn- und Geschäftshaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, 31.10.2024, gegen 02:10 Uhr haben in Bad Säckingen, Hauensteinstraße, in der dortigen Unterführung in Richtung Zoll,Unbekannte eine Papiertonne in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Tonne schmolz komplett. Ob weiterer Schaden an der Unterführung entstanden ist, steht noch nicht fest. In ...

