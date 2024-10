Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Papiertonne in Brand gesetzt - Personengruppe gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 31.10.2024, gegen 02:10 Uhr haben in Bad Säckingen, Hauensteinstraße, in der dortigen Unterführung in Richtung Zoll,Unbekannte eine Papiertonne in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Tonne schmolz komplett. Ob weiterer Schaden an der Unterführung entstanden ist, steht noch nicht fest. In unmittelbarer Nähe konnte die Polizei eine Flasche mit brennbarem Inhalt auf der Straße feststellen. Von der flammenden Flasche ging keine Gefahr aus. Mehrere unbekannte Personen flüchteten. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet mögliche Hinweisgeber sich unter 07761 934-0 zu melden.

