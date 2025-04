Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Lkw-Kontrolle; Verkehrsunfälle; Sachbeschädigungen; Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte; Brände

Bei Auseinandersetzung mit Tierabwehrspray gesprüht

Am Dienstagvormittag ist es in der Eberhardstraße, zwischen den Einmündungen mit der Wilhelmstraße und der Federnseestraße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren dort kurz nach elf Uhr ein 21-Jähriger und ein 35-Jähriger aufeinandergetroffen, zwischen denen es bereits in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen gekommen sein soll. In der Folge kam es zu einem Streit, der in Handgreiflichkeiten mündete und sich bis zum ZOB verlagerte, wo die Beteiligten von der alarmierten Streifenwagenbesatzung angetroffen werden konnten. Weil der 35-Jährige seinen Kontrahenten im Zuge der Auseinandersetzung auch mit einem Tierabwehrspray besprüht haben soll, wurde der 21-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sowohl der 35-Jährige als auch ein Unbeteiligter 43-Jähriger, der die beiden Kontrahenten trennen wollte und dabei von dem Jüngeren geschlagen worden sein soll, wurden leicht verletzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Metzingen (RT): Vielzahl von Verstößen bei Lkw-Kontrolle

Im Rahmen einer Kontrollstelle fanden Beamte der Verkehrspolizei am Dienstagvormittag im Bereich Metzingen etliche Verkehrsverstöße. In der Zeit zwischen acht Uhr und 11.30 Uhr überwachten die Einsatzkräfte insbesondere den Schwerlastverkehr, wobei sie insgesamt mehr als ein Dutzend Ordnungswidrigkeiten feststellten. So konnten Missstände bei den Vorschriften der Lenk- und Ruhezeiten, dem Fahren ohne Fahrerkarte oder beim Arbeitszeitgesetz erkannt werden. Bei den kontrollierten Lkw mit ausländischer Zulassung wurden dazu entsprechende Sicherheitsleistungen erhoben. (gj)

Metzingen (RT): Heftig aufgefahren

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Dienstagvormittag auf dem Anschlussstück der B28 in Richtung Bad Urach ereignet. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Dacia die Bundesstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann aufgrund eines plötzlich auf der Fahrbahn befindlichen größeren Vogels sein Fahrzeug fast bis zum Stillstand abgebremst haben. Dies bemerkte zwar noch eine 28-Jährige mit ihrem BMW, doch konnte sie trotz Gefahrenbremsung einen Aufprall auf den Dacia nicht mehr verhindern. Die Wucht der anschließenden Kollision war so heftig, dass die beiden Pkw erst nach etlichen Metern zum Stillstand kamen. Die BWM-Fahrerin und ihr 26 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Beide Wagen wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 26.000 Euro. (gj)

Münsingen (RT): Blitzschutzanlage angegangen

Unbekannte haben im Zeitraum vom 11.04.2025 bis 29.04.2025 die Blitzschutzanlage an einer Schule in der Schillerstraße beschädigt und teilweise entwendet. Bei dem nun erst festgestellten Schaden wurde durch die Täter ein Stück des zur Anlage gehörenden Metallstranges gewaltsam abgetrennt und gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (gj)

Zweifalten (RT): Krad-Fahrer gestürzt

Der Lenker eines Leichtkraftrades ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Zwiefalter Steige verletzt worden. Der 16-Jährige befuhr kurz nach 18.45 Uhr die B312 in Richtung Zwiefalten. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er beim Befahren einer scharfen Linkskurve, kollidierte anschließend mit den Schutzplanken und schleuderte in die Böschung. Der Jugendliche wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst versorgt und mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht. Seine KTM war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. (gj)

Esslingen (ES): Fahrzeuge beschädigt

Mindestens fünf Fahrzeuge sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Pliensauvorstadt beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte nach derzeitigem Ermittlungsstand fünf Pkw, die im Reinacher-Härlin-Weg hintereinander auf einem Seitenstreifen parkten. Der Schaden wird auf über 7.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ostfildern (ES): Verkehrsunfall im Kemnat

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagnachmittag in Kemnat ereignet. Gegen 14.15 Uhr war ein 52 Jahre alter Mann mit einem VW Caddy auf der Zeppelinstraße unterwegs und kollidierte an der Kreuzung mit der Hagäckerstraße mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Touran einer 38-Jährigen. Diese verletzte sich hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Insgesamt beträgt der Blechschaden an den Autos schätzungsweise 10.000 Euro. (mr)

Ostfildern (ES): Unfall in Fußgängerzone

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Niemöllerstraße verletzt worden. Ein 56-Jähriger befuhr gegen 17.50 Uhr mit einem Pedelec die Fußgängerzone im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Scharnhauser Park. Derzeitigem Kenntnisstand zufolge rannte etwa zeitgleich ein einjähriges Kind vor das Zweirad des Radlers. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pedelec und einer 57 Jahre alten Angehörigen des Kindes, die sich schützend vor es gestellt hatte. Die Fußgängerin stürzte daraufhin zu Boden. Mit nach ersten Erkenntnissen schweren Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Pedelec-Fahrer verletzte sich nach aktuellem Kenntnisstand leicht. Eine weitere Versorgung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Das Kind blieb unverletzt. (rd)

Nürtingen (ES): Mit Pedelec kollidiert

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag hat eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin leichte Verletzungen erlitten. Die Frau wartete gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Galgenbergstraße / Neckarstraße vor der Rotlicht zeigenden Ampelanlage. Nachdem diese auf Grün geschaltete hatte, wollte die 61-Jährige geradeaus über die Kreuzung fahren, wurde jedoch hierbei von einer 68-jährigen Renault-Lenkerin übersehen, die ihrerseits von der Galgenbergstraße nach rechts abbiegen wollte. Infolge der anschließenden Kollision stürzte die 61 Jahre alte Radlerin auf die Fahrbahn und musste durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (gj)

Nürtingen (ES): Störer in Gewahrsam genommen

Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt seit Dienstagnachmittag gegen einen 38-Jährigen unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Der deutlich alkoholisierte Mann konnte von Passanten gegen 16 Uhr vor einem Geschäft in der Uhlandstraße auf dem Boden liegend angetroffen werden. Der 38-Jährige erhielt in der Folge von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Nürtingen einen Platzverweis, den er mit Beleidigungen und auf den Bodenspuken quittierte. Eine Stunde später wurden die Beamten abermals an die Örtlichkeit gerufen, da der Mann sich dort erneut auf den Boden gelegt hatte. Gegen die anschließende Ingewahrsamnahme leistete der Alkoholisierte Widerstand und beleidigte wiederholt die Beamten. Im weiteren Verlauf musste er aufgrund seines psychischen Zustandes in einer Fachklinik untergebracht werden. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen. (gj)

Rottenburg (TÜ): Radfahrerin zu Fall gebracht

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Rottenburg verletzt worden. Gegen 13.40 Uhr war eine 50 Jahre alte Frau mit ihrem Nissan auf der Weilerstraße in Richtung Bahnhof unterwegs und touchierte an der Kreuzung mit der Schadenweilerstraße beim Abbiegen eine 22-jährige Radfahrerin, die auf der Schadenweilerstraße vom Bahnhof herkommend unterwegs war. Die junge Frau stürzte daraufhin zu Boden und erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Dormettingen (ZAK): In Leitplanke geprallt

Wirtschaftlicher Totalschaden ist an einem Pkw bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der K 7129 entstanden. Ein 26-Jähriger war gegen 23.20 Uhr mit einem VW Golf GTI auf der Kreisstraße von Dormettingen herkommend in Richtung Isingen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve wich der Fahrer, seinen Angaben nach, einem kreuzenden Reh aus und krachte in die linksseitigen Leitplanken. Zu einer Kollision mit dem Tier war es nicht gekommen. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Golf musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Pkw wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Schaden an den Leitplanken dürfte sich auf zirka 4.000 Euro belaufen. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Brand in Dachgeschosswohnung

Zum Brand in einer Dachgeschosswohnung sind die Rettungskräfte am späten Dienstagabend ausgerückt. Gegen 23.30 Uhr wurde Rauch aus der Wohnung im 3. Stock eines Mehrfamilienhauses im Ebinger Buchenweg mitgeteilt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und ein Ausbreiten auf weitere Wohnungen verhindern. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Balingen (ZAK): Bei Sturz verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der L 440 erlitten. Der 29-Jährige befuhr gegen 18.15 Uhr mit seiner Kawasaki den Lochenpass und stürzte in einer Haarnadelkurve alleinbeteiligt. Der Rettungsdienst brachte den Mann nachfolgend ins Krankenhaus. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. (mr)

Winterlingen (ZAK): Pkw Brand in Garage

Zu einem Fahrzeugbrand sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Mittwoch nach Benzingen ausgerückt. Eine Bewohnerin eines Hauses in der Enzianstraße hatte kurz vor 0.15 Uhr Rauch im Keller des Gebäudes entdeckt und den Notruf gewählt. Wie sich vor Ort herausstellte, war ein in der unmittelbar angrenzenden Garage geparkter Pkw wohl infolge eines technischen Defekts in Brand geraten. Der Rauch zog daraufhin in das Haus, in dem die Rauchmelder auslösten. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten anrückte, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern, löschte den Brand und lüftete das Wohngebäude. Ein Bewohner wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort war, ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rd)

