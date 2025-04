Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Mutmaßlich betrunken Auto gefahren; Vier Kinder nicht angeschnallt

Reutlingen (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen

Aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Mittwochvormittag auf der B 28 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 27-Jähriger war gegen 11.20 Uhr mit einem Audi Q3 auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Aufgrund Unwohlseins fuhr er an der Abfahrt Achalm von der B 28 runter. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmasten. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Stromversorger kümmerte sich um die beschädigte Laterne. (ms)

Wannweil (RT): Auf Gegenfahrspur geraten

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Hauptstraße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 62-Jähriger befuhr kurz nach 13 Uhr mit einer Mercedes G-Klasse die Hauptstraße in Richtung Reutlingen-Betzingen. Kurz vor der Einmündung zur Einfahrtstraße kam er dabei wohl aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Citroen Berlingo einer ebenfalls 62 Jahre alten Frau. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen noch auf den dahinter befindlichen VW Golf eines 50-Jährigen geschoben. Beide 62-Jährige wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann im Moment noch nicht beziffert werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Diese war kurz nach 14.30 Uhr geräumt. (rd)

Esslingen (ES): Ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Ein Verletzter, schätzungsweise 19.000 Euro Blechschaden sowie zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen. Gegen 7.45 Uhr war ein 57 Jahre alter Mann, den derzeitigen Ermittlungen zufolge ohne erforderliche Fahrerlaubnis, mit einem Mercedes auf der Hegensberger Straße in Richtung Schorndorfer Straße unterwegs. Dabei kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Beim Zusammenstoß erlitt der 57-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (mr)

Esslingen (ES): Mit Pkw von der Straße abgekommen

Ein 69-Jähriger ist am Mittwochmorgen mit seinem Fahrzeug von der Alleenstraße abgekommen. Zeugenangaben zufolge hatte der Mann gegen 8.10 Uhr mit seinem Seat offenbar unvermittelt im Bereich der Bushaltestelle Körschstraße angehalten und beschleunigte anschließend stark. Im Bereich mit der Einmündung mit der Straße Am Alten Neckar überfuhr der Pkw in der Folge mehrere Grünflächen und kollidierte mit einem Verkehrszeichenmast sowie den Zäunen zweier nebeneinanderliegenden Grundstücken, an denen der Seat zum Stehen kam. Zeugen kümmerten sich um den bewusstlosen Fahrer, der zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Seat musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 11.000 Euro. (rd)

Filderstadt (ES): Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Bernhausen

Ein Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten hat sich am Dienstagnachmittag in Bernhausen ereignet. Kurz nach 15 Uhr befuhr ein 63 Jahre alter Mann mit einem Opel die Johannesstraße in Richtung Aicher Straße und querte hierbei die Martinstraße. Eine dort von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte, 74-jährige Pedelec-Lenkerin kam daraufhin zu Fall und zog sich ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zu. Ob es zu einer Kollision mit dem Auto gekommen war, steht noch nicht fest. Die Seniorin musste vom Rettungsdienst nachfolgend in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden am Pedelec beträgt schätzungsweise mehrere hundert Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin von Anhängerrad getroffen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Tübingen erlitten. Gegen 9.20 Uhr löste sich an einem Fahrzeuggespann auf Höhe der Bushaltestelle Stäudach das linke Rad des Anhängers und rollte die Pfrondorfer Straße abwärts. Im Bereich der Haltestelle Neuhaldenstraße streifte das Rad eine 37-jährige Radfahrerin, die dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitt. Für sie wurde ein Rettungswagen angefordert. Am Pedelec der Frau war augenscheinlich geringer Schaden entstanden. (mr)

Tübingen (TÜ): Mutmaßlich betrunken Auto gefahren

Ein mutmaßlich betrunkener Pkw-Lenker ist am Mittwochmorgen auf der B 27 in Richtung Tübingen unterwegs gewesen. Das Fahrzeug war aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einer Verkehrsteilnehmerin, die hierbei gefährdet wurde, auf Höhe der Abfahrt B 312 bei Aich aufgefallen, woraufhin sie die Polizei verständigte. Der Audi A4 konnte wenig später kurz vor neun Uhr an der Ausfahrt Lustnau zur L 1208 fahrenderweise festgestellt werden. Der Fahrer stieß hierbei mehrmals mit seinem Wagen gegen die Leitplanken bis er schließlich auf Höhe der Feuerwache anhielt. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der 48 Jahre alte Fahrer sehr unkooperativ und leistete erheblichen Widerstand. Während des Transports in eine Klinik und der anschließenden Blutentnahme kam es zu weiteren Widerstandshandlungen, bei denen sich ein Polizeibeamter verletzte. Der Mann musste aufgrund seines Zustands im Anschluss in die psychiatrische Abteilung einer Klinik eingewiesen werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Vier Kinder nicht angeschnallt

Ein Pkw mit vier nicht angeschnallten Kindern ist am Mittwochmorgen von der Tübinger Verkehrspolizei in der Weststadt kontrolliert worden. Den Beamten war der VW kurz nach acht Uhr in der Sindelfinger Straße aufgefallen. Beim Blick in das Fahrzeug entdeckten die Polizisten ein acht Jahre altes Kind, das ohne jegliche Sicherung auf dem Schoß der Mutter auf dem Beifahrersitz saß. Auf der Rückbank befanden sich ein drei und ein sechs Jahre altes Kind zwar in Kindersitzen, jedoch ohne den Gurt angelegt zu haben. Auf dem Notsitz im Kofferraum des Wagens saß noch ein siebenjähriges Kind in einem Kindersitz, das auch nicht angegurtet war. Der 32-jährige Fahrer musste sich belehrende Worte der Polizisten anhören und wird jetzt wegen Beförderung mehrerer Kinder ohne Sicherung angezeigt. Nachdem das acht Jahre alte Kind an der dortigen Schule ausgestiegen war und die restlichen Kleinen sich ordnungsgemäß angeschnallt hatten, durfte die Familie weiterfahren. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag verletzt worden. Die 68 Jahre alte Lenkerin eines VW Golf wollte gegen 9.10 Uhr vom Parkplatz eines Discounters nach rechts auf die Wannweiler Straße einbiegen, worauf es zur Kollision mit einem von rechts auf dem Gehweg heranfahrenden Zwölfjährigen kam. Der Junge stürzte in der Folge von seinem Mountainbike und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um das Kind. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei insgesamt auf circa 2.600 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Schmiechastraße erlitten. Eine 24-Jährige befuhr gegen 12.17 Uhr mit einem Ford Focus die Schmiechastraße in Richtung Bleichestraße. Als sie im Bereich der Einmündung zur Bahnhofstraße nach rechts abbiegen wollte, übersah sie den auf gleicher Höhe befindlichen, 67 Jahre alten Radfahrer, der geradeaus weiterfahren wollte. Der Radler stürzte zu Boden. Dabei zog er sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Inwieweit ein Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen stattgefunden hat, bedarf weiterer Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 200 Euro. (rd)

