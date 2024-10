Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Gasaustritt sorgte für Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Am 07.10.2024 um 9:40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg mit dem Einsatzstichwort "THGAS HAUS",(Technische Hilfeleistung,Gasaustritt in einem Gebäude)in die Theodor-Storm-Straße alarmiert.

Neben der Feuerwehr Bad Segeberg eilten auch die Polizei und ein Rettungswagen zur Einsatzstelle. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte bei der Erkundung die Lage bestätigen und noch leichten Gasgeruch feststellen.

Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr wurde der Gashaupthahn geschlossen und somit ein weiteres unkontrolliertes Ausströmen verhindert. Eine Handwerksfirma gab an, durch Bohrarbeiten in einer zu renovierenden Küche, in einer Wohnung im Erdgeschoss, die Leitung beschädigt zu haben.

Im Kellerbereich konnte schließlich die Leckage von Einsatzkräften unter umluftunabhängigen Atemschutz durch Messgeräte eingegrenzt und lokalisiert werden. Auch der Energieversorger war mit einem Messgerät vor Ort und führte Kontrollmessungen durch. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht. Der betroffene Kellerbereich wurde anschließend ausreichend belüftet und die Einsatzstelle an den Energieversorger und Eigentümer übergeben.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

Im Einsatz:

Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg: 2 Einsatzfahrfahrzeuge mit 12 Einsatzkräfte

Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein 1 Rettungswagen mit 2 Einsatzkräften

Polizei

Energieversorger der SH Netz

