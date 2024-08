Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Reiskirchen: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Zwei verletzte Personen, Sachschaden und eine Blutentnahme sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen um 04:13 Uhr in Reiskirchen ereignete. Ein 25-Jähriger aus Ulrichstein war mit seinem VW Golf auf der Grünberger Straße, von Gießen kommend, in Richtung Grünberg unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam er von seiner Fahrspur ab und stieß mit einem entgegenkommenden Minicar zusammen. Hierbei wurden der Golf-Fahrer sowie der 44-jährige Minicar-Fahrer aus Gießen leicht verletzt, benötigten jedoch keine sofortigen Behandlungen. Der 28-jährige Fahrgast des Minicars blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 3.000,00 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Grünberger Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und die Abschleppungen voll gesperrt, der Verkehr konnte ab 05:12 wieder fließen. Bei dem 25-Jährigen bestand der dringende Verdacht auf Drogeneinfluss, daher wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

