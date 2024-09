Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Tierische Verfolgungsjagd im Modehaus - weitere Einsätze in den vergangenen Tagen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag(26.09.2024)gegen 15 Uhr erreichte die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn ein Anruf aus einem Segeberger Modegeschäft in der Kirchstraße, dass ein Eichhörnchen sich im Laden verlaufen hat und nicht mehr den Ausgang finden würde. Erste Versuche der Belegschaft, mit Nüssen den kleinen Kerl einzufangen, scheiterten.

Die Leitstelle alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg mit dem Einsatzstichwort "THTIER K" (Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage), die sich dann umgehend mit einem Kleinalarmfahrzeug und 4 Einsatzkräften auf den Weg machte.

Nach einer kurzen Erkundung und Lageeinschätzung wurde das Eichhörnchen im Laden gesichtet,umstellt und mit einem Kescher versucht einzufangen. Mehrmals konnte das flinke Tier bei diesen Einfangversuchen jedoch entwischen und tobte durch das Geschäft.

Zahlreiche Kunden und Mitarbeiterinnen schauten aus der Ferne dem geschicklichen Treiben der Feuerwehr mit großer Aufmerksamkeit zu und spendeten sogar Applaus, als letztlich das Tier gesichert und im Anschluss unverletzt in die Freiheit entlassen werden konnte. Ob das Eichhörnchen sich nur mal nach einem neuen Outfit umsehen wollte oder vielleicht einen Schlafanzug für seine Winterruhe suchte, blieb ungeklärt. Es lief zum nächsten Baum im Seminarweg und schaute aus sicherer Höhe noch einmal zurück: Danke liebe Feuerwehr.

++++Einsatzticker der letzten Tage++++

25.09.2024, 22:50 Uhr

FEU K RWM - ausgelöster Rauchwarnmelder in einem Mehrfamiliennhaus in der Seekoppel. Wohnung kontrolliert, Fehlalarm.

24.09.2024, 17:55 Uhr

THAUST - aulaufende Betriebsstoffe nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW in der Eutiner Straße. Zwei Personen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und streute auslaufende Betriebstoffe ab.

24.09.2024, 02:32 Uhr

FEU K RWM - ausgelöster Rauchwarnmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Gorch-Fock-Straße. Brangeruch im Treppenhaus warnehmbar. Eine Person aus der Wohnung gerettet. Angebranntes Essen auf dem Herd gab Anlass zur Alarmierung.

21.09.2024, 20:30 Uhr

FEU K RWM - ausgelöster Rauchwarnmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße. Wohnung kontolliert, Fehlalarm.

16.09.2024, 18:81 Uhr

TH K - Technische Hilfeleistung klein, Wasserrohrbruch in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Trave". Sicherungsmaßnahmen durch die Feuerwehr.

16.09.2024, 18:05 Uhr

NOTF 01 TV - Hilflosigkeit in einer Wohnung in der Eutiner Straße. Hilferufe aus dem 3. OG. Wohnungstür gewaltsam durch die Feuerwehr geöffnet. Anschließende Tragehilfe für den Rettungsdienst über die Drehleiter durchgeführt.

112% bei Tag und Nacht - mit Sicherheit!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell